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Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год сократилось вдвое

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Число выданных на Среднем Урале новых кредитных карт в феврале снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34 тыс. штук. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Свердловская область заняла шестую строчку среди регионов-лидеров по количеству выданных карт.

В целом по стране в феврале 2025 года выдали 1,06 млн кредитных карт. Это на 52% меньше, чем в феврале прошлого года (2,21 млн ед.).

Самую слабую динамику показали Пермский край (-59%), Иркутская (-58%), и Кемеровская (-57%) области.
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