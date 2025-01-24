Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год сократилось вдвое

На Среднем Урале в IV квартале 2024 года число выданных новых кредитных карт снизилось на 28,1% по сравнению с ...24.01.2025 На Среднем Урале число выданных в IV квартале кредитных карт снизилось на 28%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. На Среднем Урале в IV квартале 2024 года число выданных новых кредитных карт снизилось ...16.01.2025 Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц снизилось на 14%
Число выданных в Свердловской области кредитных карт в декабре снизилось на 14,1% по сравнению с предыдущим месяцем и ...16.01.2025 Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц снизилось на 14%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Число выданных в Свердловской области кредитных карт в декабре снизилось на 14,1% по ...16.07.2020 На Среднем Урале банки вдвое снизили выдачу новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. В Свердловской области число выданных во II квартале 2020 года новых кредитных карт ...