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24.01.2025

На Среднем Урале число выданных в IV квартале кредитных карт снизилось на 28%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. На Среднем Урале в IV квартале 2024 года число выданных новых кредитных карт снизилось на 28,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 139,2 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Свердловская область заняла седьмую строчку среди регионов-лидеров по количеству выданных карт.

В целом по стране в IV квартале 2024 года выдали 4,44 млн кредитных карт. Это на 28,6% меньше, чем в предыдущем квартале (в III квартале 2024 года — 6,21 млн ед.).

Самую слабую динамику показали Иркутская область (-34,5%), ХМАО-Югра (-34,1%), Кемеровская область (-33%), Пермский (-32,5%) и Алтайский (-32%) края.
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