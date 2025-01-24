На Среднем Урале число выданных в IV квартале кредитных карт снизилось на 28%

УрБК, Челябинск, 24.01.2025. В Челябинской области объем выданных автокредитов в IV квартале 2024 года снизился на ...16.01.2025 Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц снизилось на 14%
Число выданных в Свердловской области кредитных карт в декабре снизилось на 14,1% по сравнению с предыдущим месяцем и ...16.01.2025 Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц снизилось на 14%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Число выданных в Свердловской области кредитных карт в декабре снизилось на 14,1% по ...20.11.2024 На Южном Урале в октябре количество выданных кредитных карт сократилось на 18,4%
УрБК, Челябинск, 20.11.2024. На Южном Урале в октябре этого года количество выданных кредитных карт сократилось на ...16.07.2020 На Среднем Урале банки вдвое снизили выдачу новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. В Свердловской области число выданных во II квартале 2020 года новых кредитных карт ...