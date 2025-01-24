На Среднем Урале число выданных в IV квартале кредитных карт снизилось на 28%

На Среднем Урале в IV квартале 2024 года число выданных новых кредитных карт снизилось на 28,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 139,2 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Свердловская область заняла седьмую строчку среди регионов-лидеров по количеству выданных карт.



В целом по стране в IV квартале 2024 года выдали 4,44 млн кредитных карт. Это на 28,6% меньше, чем в предыдущем квартале (в III квартале 2024 года — 6,21 млн ед.).



Самую слабую динамику показали Иркутская область (-34,5%), ХМАО-Югра (-34,1%), Кемеровская область (-33%), Пермский (-32,5%) и Алтайский (-32%) края.