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16.01.2025

Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц снизилось на 14%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Число выданных в Свердловской области кредитных карт в декабре снизилось на 14,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 39,5 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял седьмое место среди регионов-лидеров по числу выданных карт.

В целом по стране в декабре было выдано 1,23 млн карт. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 16,7% (в ноябре 2024 года — 1,47 млн ед.).

Самую слабую динамику показали Республика Крым (-24,6%), ХМАО-Югра (-23,7%), Красноярский (-22,1%) и Пермский (-20,1%) края, а также Кемеровская область (-19%).
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