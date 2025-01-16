Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц снизилось на 14%

Число выданных в Свердловской области кредитных карт в декабре снизилось на 14,1% по сравнению с предыдущим месяцем и ...20.09.2024 В Свердловской области в августе было выдано более 63 тыс. новых кредитных карт
В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. По сравнению с предыдущим ...20.09.2024 В Свердловской области в августе было выдано более 63 тыс. новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. ...15.08.2024 В Свердловской области число выданных кредитных карт за месяц снизилось на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Свердловской области в июле было выдано 68,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 6,6% ...22.06.2023 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 4,2%
В Свердловской области в мае было выдано 36 тыс. 065 новых кредитных карт. Это на 4,2% меньше показателя прошлого ...