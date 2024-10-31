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Россия сократила ввоз вина из стран Евросоюза в два раза

УрБК, Москва, 24.03.2025. В январе этого года Россия ввезла из Евросоюза 6,5 тыс. т вина, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (13,3 тыс. т), сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

Стоимость отгруженного товара оставила 25,3 млн евро, что почти на 40% меньше суммы за январь 2024 года.

Сильнее всего снизились поставки вина из Италии — в 2,9 раза (до 2,3 тыс. т). Более чем в два раза сократился импорт из Германии (до 543 т) и Испании (до 438 т).

При этом некоторым странам удалась нарастить поставки алкогольных напитков. Импорт из Франции вырос на 40% (до 119 т), из Латвии — на 7,3% (до 191 т).

Ранее УрБК писал, что аналитики прогнозируют сокращение импорта алкоголя в Россию на 40%.
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