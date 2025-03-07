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Сегодня, 09:02

Россия в январе-феврале нарастила экспорт водки в два раза

УрБК, Москва, 24.03.2025. За первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тыс. т водки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в два раза, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт», пишет ТАСС.

Отмечается, что крупнейшими импортерами российской водки являются Казахстан, Китай и Грузия.

Ранее УрБК писал, что за первые два месяца 2025 года в РФ произвели 7,6 млрд декалитров (дал) водки, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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