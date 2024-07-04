Половина опрошенных россиян не совершает туристических поездок

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Почти 70% жителей России никогда не ездили отдыхать за границу

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 30% жителей России никогда не выезжали отдыхать в другие регионы ...

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УрБК, Москва, 03.08.2022. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 30% жителей России никогда не выезжали ...

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Свыше 90% россиян считают, что обладают чувством юмора

92% жителей России считают, что обладают чувством юмора. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом треть ...