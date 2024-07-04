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Вчера, 17:42

Половина опрошенных россиян не совершает туристических поездок

УрБК, Москва, 21.03.2025. 28% россиян хотя бы раз в год отправляются в турпоездки, 17% путешествуют два-три раза в год, 6% — более трех раз в год, а 49% не путешествуют совсем. Об этом говорят результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», пишет ТАСС.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних жителей РФ. Согласно полученным данным, россияне предпочитают пляжный отдых. Его выбирают 38% опрошенных. 25% предпочитают оздоровительные программы в санаториях или СПА, у 24% популярен экскурсионный или культурный отдых, а 13% являются любителями активного отдыха.

81% респондентов отправляется на отдых предпочитают всей семьей. 12% предпочитают путешествовать с друзьями, 6% — в одиночестве, а 1% россиян путешествует в составе туристической группы.

В качестве основного критерия выбора места отдыха 38% опрошенных назвали цену, 21% — красоту природы, 16% — безопасность, 14% — доступность инфраструктуры и развлечений, 11% — наличие культурных и исторических достопримечательностей.

В среднем на путешествие тратят более 50 тыс. руб. на человека 32% опрошенных, до 10 тыс. руб. — 31%, от 10 до 30 тыс. руб. — 19%, от 30 до 50 тыс. руб. — 15%.

Самое популярное направление поездок — Стамбул. Его популярность обусловлена не только туристической привлекательностью, но и удобством пересадок для полетов в другие страны. Средняя стоимость перелета в этот города составила 18 тыс. 316 руб. На втором месте — Ереван (13 тыс. 872 руб.), на третьем — Баку (14 тыс. 115 руб.).
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