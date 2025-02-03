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Вчера, 16:43

Средние розничные цены на яйца в России за год снизились на 13%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Средние розничные цены на яйца в России в марте снизились на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 113 руб. за десяток. Оптовые цены за 12 месяцев уменьшились на 13-17,1%, составив от 66 до 76,7 руб., пишет «Коммерсантъ».

В числе причин снижения цен производители называют действия ритейлеров и предупреждают, что включение яиц в перечень социально значимых продуктов вынуждает их снижать оптовые цены, что негативно влияет на рентабельность бизнеса. Представители ритейла отрицают искусственное давление на цены. Отметим, что, согласно прогнозам экспертов, рентабельность производства яиц к концу 2025 года снизится с 35,81% до 25-30%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила торговым сетям брать вознаграждение, включенное в цену договора, с поставщиков масла и куриных яиц.
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