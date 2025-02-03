Средние розничные цены на яйца в России за год снизились на 13%

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УрБК, Москва, 03.02.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила торговым сетям брать вознаграждение, ...

Минсельхоз: Отпускные цены на яйца с начала года снизились на 21-27%

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В Свердловской области средние цены на картофель за год выросли на 64,25%

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С 4 по 8 марта бензин в России подешевел на 1-2 копейки

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С 20 по 24 октября 2014 года бензин в России подорожал на 7 копеек

УрБК, Москва, 27.10.2014. Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с 20 по 24 октября в среднем по России выросли на 7 ...