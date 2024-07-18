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Вчера, 18:01

ФАС запретила торговым сетям брать вознаграждение с поставщиков масла и куриных яиц

УрБК, Москва, 03.02.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила торговым сетям брать вознаграждение, включенное в цену договора, с поставщиков масла и куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«По предложению ФАС России список товаров, за реализацию которых торговым сетям запрещено взимать с поставщиков вознаграждение, был расширен. В него включены куриные яйца первой и второй категории, а также масло сливочное с массовой долей жира 72,5%», — говорится в сообщении.

Такое решение должно привести к стабилизации цен на рынке и повышению доступности товаров для потребителей, считают эксперты.

Напомним, что согласно действующему закону о торговле разрешено включение в цену договора вознаграждения в размере не выше 5% за приобретение определенного количества продовольственных товаров. Исключения составляют социально значимые продукты, которые входят в специальный перечень. Расширение данного списка направлено на защиту интересов производителей и потребителей, обеспечивая более справедливые условия торговли.
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