ФАС запретила торговым сетям брать вознаграждение с поставщиков масла и куриных яиц

УрБК, Москва, 18.07.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла проект поправок в законодательство, ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...21.09.2016 ФАС будет проверять работу ритейлеров по обновленному закону о торговле
УрБК, Москва, 21.09.2016. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает вести постоянный мониторинг ...02.06.2010 Правительство РФ определило список продовольственных товаров, цены на которые можно будет регулировать административно
УрБК, Москва, 02.06.2010. Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора ...25.06.2009 НП «Уралпищепром» предложило торговым сетям, работающим на территории Екатеринбурга, сократить наценку на ряд социально значимых товаров
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2009. Руководители екатеринбургских предприятий, входящих в НП «Уралпищепром» предложили ...