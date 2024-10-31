Продажи колбасных изделий в России за год выросли на 5%

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На Среднем Урале производство колбасных изделий за год снизилось на 16%

В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания, в январе-декабре ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В I полугодии 2017 года физические объемы продажи колбасных изделий в организациях ...

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