Продажи колбасных изделий в России за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. В январе-сентябре 2024 года на Среднем Урале было произведено 13,1 тыс. т колбасных ...02.02.2024 На Среднем Урале производство колбасных изделий за год снизилось на 16%
В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания, в январе-декабре ...02.02.2024 На Среднем Урале производство колбасных изделий за год снизилось на 16%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области производство колбасных изделий, включая колбасные изделия для ...10.08.2017 Оптовые продажи колбасных изделий на Среднем Урале сократились в 1,8 раза
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. В I полугодии 2017 года физические объемы продажи колбасных изделий в организациях ...04.04.2013 Более 12% колбасных изделий в магазинах Свердловской области не соответствует нормам
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2013. Более 12% колбасных изделий в Свердловской области признаны не соответствующим нормам ...