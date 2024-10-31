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Продажи колбасных изделий в России за год выросли на 5%

УрБК, Москва, 21.03.2025. Продажи колбасных изделий в России в 2024 году в натуральном выражении выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, в денежном — на 16%. Об этом говорится в отчете компании «Нильсен», пишут «Ведомости».

Авторы исследования подчеркивают, что положительная динамика сохраняется уже третий год подряд. Аналитики связывают это с увеличением доходов населения.

Эксперты компании Agro&Food Communication добавляют, что в 2024 году российскими предприятиями мясоперерабатывающей отрасли было произведено рекордное за последнее десятилетие количество колбасных изделий — 2,5 млн т. На экспорт было направлено не более 50-55 тыс. т.
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