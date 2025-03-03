В Екатеринбурге девятиклассница перевела на счета мошенников почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Екатеринбурге ученица девятого класса перевела на счета мошенников почти 1 млн руб. родительских сбережений, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Мать девочки рассказала, что злоумышленники общались с ее дочерью от имени сотрудников сотовой компании, «Росфинмониторинга», «Госуслуг» и «прокурора Московской области».



Преступники сообщили девочке о необходимости «обновить данные», чтобы избежать блокировки ее мобильного телефона. Затем, угрожая взломом личного кабинета ее родителей на «Госуслугах», они убедили ребенка найти все имеющиеся в квартире родительские сбережения (371 тыс. руб.) и перевести их на «безопасные счета» через MirPay.



После этого злоумышленники заставили девочку узнать пароль от мобильного банковского приложения матери. Следуя инструкциям преступников, дочь потерпевшей перевела им еще 623 тыс. руб.