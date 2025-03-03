В Екатеринбурге девятиклассница перевела на счета мошенников почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. В Екатеринбурге мошенники убедили четырнадцатилетнюю школьницу перевести на их счета ...10.02.2025 В Екатеринбурге аферисты под видом завуча убедили школьницу перевести на «безопасные счета» 275 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге аферисты убедили школьницу через телефон родителей перевести на их ...20.01.2025 Екатеринбуржцы за неделю перевели на счета мошенников свыше 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 16 млн руб. ...22.07.2024 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на «безопасные счета» аферистов почти 1 млн 500 тыс. рублей сбережений
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В Екатеринбурге местная жительница пенсионного возраста перевела на «безопасные счета» ...23.04.2021 Специалист вуза в Екатеринбурге перевела более 2 млн рублей лжесотруднику банка
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Ведущий специалист одного из уральских вузов перевела 2,1 млн руб. на счета ...