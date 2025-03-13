Официальный курс доллара США вырос до 84,40 руб., евро — до 92,46 руб.

УрБК, Москва, 21.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 1,55 руб., до 84,40 руб., евро — на 1,64 руб., до 92,46 руб.