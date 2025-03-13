Официальный курс доллара США вырос до 84,40 руб., евро — до 92,46 руб.

УрБК, Москва, 20.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2025 года. Курс доллара ...13.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 86,62 руб., евро — до 93,97 руб.
УрБК, Москва, 13.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2025 года. Курс доллара ...06.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,79 руб., евро — до 95,70 руб.
УрБК, Москва, 06.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2025 года. Курс доллара ...05.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 89,24 руб., евро вырос до 93,90 руб.
УрБК, Москва, 05.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2025 года. Курс доллара ...04.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.
УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2025 года. Курс доллара ...