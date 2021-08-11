Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге обошлось в 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2021. На ближайшем заседании правительства Свердловской области будет рассматриваться вопрос ...07.10.2020 В свердловском Заксобрании одобрили проект о дополнительном 1 млрд рублей для ледовой арены УГМК
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2020. Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству свердловского ...30.09.2020 Стоимость строительства ледовой арены в Екатеринбурге выросла до 23,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Стоимость строительства ледовой арены в Екатеринбурге выросла до 23 млрд 162 млн руб. ...02.09.2020 Свердловские власти выделят на строительство ледовой арены в Екатеринбурге еще 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2020. Правительство Среднего Урала до конца текущего года планирует выделить на строительство ...20.03.2019 Строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге обойдется в 10,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2019. На строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни будет ...