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Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге обошлось в 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Строительство «УГМК-Арены» в Екатеринбурге обошлось в 24 млрд руб. из которых более трети выделил бюджет, а 15 млрд руб. — частные инвесторы. Об этом заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.

«Только что открывали «УГМК-Арену», объект стоит 24 млрд руб., из них 15 млрд — частные средства.», — сказал М. Дегтярев.

Строительство объекта велось с 2019 года на месте снесенной телебашни. Спортивное сооружение было сдано в эксплуатацию 28 декабря прошлого года. Открытие состоялось 10 марта 2025 года.

Отметим, что работы по строительству вело АО «Ледовая арена», 40% акций которого принадлежит Свердловской области, а 60% — УГМК.
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