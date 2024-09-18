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Сегодня, 14:02

Стоимость минимальной продуктовой корзины в РФ с начала года выросла на 1,9%

УрБК, Москва, 20.03.2025. Стоимость минимального набора продуктов питания (продуктовой корзины) в России с начала года выросла на 1,9%, до
7 тыс. 326 руб. в месяц. Об этом рассказали в ассоциации Роспотребсоюз, пишет ТАСС.

Уточняется, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Самая большая стоимость продуктовой корзины отмечается на Чукотке (16 тыс. 690,8 руб.) и в Магаданской области (11 тыс. 987 руб.), наиболее низкая —
в Мордовии — (6 тыс. 063 руб.) и Пензенской области — 6 тыс. 283 руб.

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 8 тыс. 759,1 руб., в Санкт-Петербурге — 8 тыс. 563 руб.
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