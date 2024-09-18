Стоимость минимальной продуктовой корзины в РФ с начала года выросла на 1,9%

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В России впервые с начала года подешевел минимальный набор продуктов

В августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России составила 6 тыс. 655,6 руб. Об этом пишет ТАСС ...

В России впервые с начала года подешевел минимальный набор продуктов

УрБК, Москва, 18.09.2024. В августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России составила 6 тыс. 655,6 ...

Екатеринбург попал в число городов РФ с самыми дорогими продовольственными корзинами

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Средняя стоимость потребительской продуктовой корзины в Екатеринбурге составляет 3 тыс. ...

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Свердловской области выросла на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2016. Стоимость минимального набора продуктов питания в Свердловской области в конце марта ...

В марте 2010 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Челябинской области составила 2123,44 рубля

УрБК, Челябинск, 14.04.2010. В марте 2010 года стоимость минимального набора из 33 продуктов питания в Челябинской ...