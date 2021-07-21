В России впервые с начала года подешевел минимальный набор продуктов

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Свердловской области в ...21.07.2021 В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в ...19.04.2016 Цены на продукты в свердловском поселке оказались самыми высокими в России
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. Стоимость продуктовой корзины в свердловском села Байкалово оказалась самой высокой по ...05.04.2013 С начала года продуктовая корзина подорожала почти на 4%
УрБК, Москва, 05.04.2013. С начала 2013 года минимальный набор продуктов питания в среднем по России подорожал на 3,9% ...14.04.2010 В марте 2010 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Челябинской области составила 2123,44 рубля
УрБК, Челябинск, 14.04.2010. В марте 2010 года стоимость минимального набора из 33 продуктов питания в Челябинской ...