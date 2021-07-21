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Вчера, 14:00

В России впервые с начала года подешевел минимальный набор продуктов

УрБК, Москва, 18.09.2024. В августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России составила 6 тыс. 655,6 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединение поставщиков «Руспродсоюз».

«Минимальный набор продуктов подешевел впервые с начала года. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного россиянина в августе составила 6 тыс. 655,6 руб., что на 0,78% ниже, чем в июле, и на 10,6% выше, чем в январе», — сообщили в ассоциации.

В Минсельхозе отметили, что сильного повышения цен на пищевые продукты в России не ожидается. В свою очередь, «Руспродсоюз» составил рейтинг областей России, где стоимость набора продуктов близка к минимальной. Так, жителям Московской области пищевая корзина обходится в 7 тыс. 008,2 руб., Татарстана — 5 тыс. 844,8 руб., Ленинградской области — 7 тыс. 505,6 руб., Калининградской —7 тыс. 265,7 руб., Хабаровского края — 8 тыс. 841,6 руб.

Самая высокая цена на продукты оказалась на Чукотке — 15 тыс. 761,5 руб. и в Магаданской области — 11 тыс.164,4 руб., отметили в «Руспродсоюзе».
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