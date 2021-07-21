УрБК, Москва, 18.09.2024. В августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России составила 6 тыс. 655,6 ...

В России впервые с начала года подешевел минимальный набор продуктов

В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла почти на 20%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Свердловской области в ...