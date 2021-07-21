В России впервые с начала года подешевел минимальный набор продуктов

УрБК, Москва, 18.09.2024. В августе 2024 года стоимость минимальной продуктовой корзины в России составила 6 тыс. 655,6 ...21.07.2021 В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла почти на 20%
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Свердловской области в ...21.07.2021 В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в ...19.04.2016 Цены на продукты в свердловском поселке оказались самыми высокими в России
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. Стоимость продуктовой корзины в свердловском села Байкалово оказалась самой высокой по ...05.04.2013 С начала года продуктовая корзина подорожала почти на 4%
УрБК, Москва, 05.04.2013. С начала 2013 года минимальный набор продуктов питания в среднем по России подорожал на 3,9% ...