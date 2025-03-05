МВД сообщило о случаях обмана пенсионеров под предлогом обмена валюты на дому

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...26.09.2023 В Челябинске местная жительница извлекла доход из незаконного обмена валюты на сумму почти 32 млн рублей
УрБК, Челябинск, 26.09.2023. В Челябинске местная жительница проводила незаконный обмен валюты, в результате которого ...16.09.2016 В аэропорту Кольцово открыт пункт обмена валюты GlobalExchange
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2016. Международная сеть GlobalExchange, предоставляющая услуги по обмену валюты в ...23.12.2009 Начал работу 200-й банкомат Уральского банка Сбербанка России с функцией обмена валюты
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2009. Уральский банк Сбербанка России в декабре 2009 года запустил 200-й банкомат с функцией ...