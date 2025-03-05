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МВД сообщило о случаях обмана пенсионеров под предлогом обмена валюты на дому

УрБК, Москва, 20.03.2025. МВД России сообщило о распространенной схеме мошенничества, связанной с предложением обмена валюты на дому, пишет «Прайм».

Мошенники ходят по домам, представляясь сотрудниками банков, и предлагают пожилым людям провести обмен валюты прямо в квартире.

Министерство предупреждает, что эти действия являются незаконными.
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