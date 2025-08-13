УралБизнесКонсалтинг
В крупных городах России зафиксирована новая схема обмана с перерасчетом ЖКХ для пенсионеров

УрБК, Москва,17.09.2025. В крупных городах России мошенники похищают у пожилых людей деньги под предлогом оформления льготного перерасчета коммунальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводные данные российских банков.

Сообщается, что мошенники звонят от имени сотрудников МФЦ и предупреждают о внеплановом повышении тарифов за коммунальные услуги (якобы в среднем расходы увеличатся примерно на 30%).

Далее они предлагают жертве подать заявление на перерасчет в МФЦ, для чего просят назвать код из SMS, представляя его как номер электронной очереди, которая в действительности оказывается кодом для входа на Госуслуги.

Затем, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или Банка России, злоумышленники сообщают о «взломе» и под предлогом безопасности вынуждают пенсионеров перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

Днем ранее МВД РФ зафиксировало двухэтапную схему обмана россиян с использованием налоговых деклараций.
