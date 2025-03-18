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Мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»

УрБК, Москва, 04.07.2025. Телефонные мошенники обновили схему обмана пенсионеров с «перерасчетом пенсии», сообщает пресс-служба ВТБ.

Изначально злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь работниками госучреждений. Они убеждают пенсионеров прийти в ближайший МФЦ для проведения фиктивного «перерасчета пенсии». По прибытии туда сотрудник центра разъясняет пенсионеру, что предыдущий звонок исходил от мошенников и никакого перерасчета проводиться не будет.

Спустя определенное время аферисты вновь связываются с жертвой, теперь уже утверждая, будто являются представителями ФСБ. Сообщив потерпевшему, что информация о попытках обмана поступила из МФЦ, они уверяют, что ради сохранности денег человеку необходимо срочно перечислить средства на специально созданный ими счет.
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