Мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»

УрБК, Москва, 04.07.2025. Телефонные мошенники обновили схему обмана пенсионеров с «перерасчетом пенсии», сообщает пресс-служба ВТБ.



Изначально злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь работниками госучреждений. Они убеждают пенсионеров прийти в ближайший МФЦ для проведения фиктивного «перерасчета пенсии». По прибытии туда сотрудник центра разъясняет пенсионеру, что предыдущий звонок исходил от мошенников и никакого перерасчета проводиться не будет.



Спустя определенное время аферисты вновь связываются с жертвой, теперь уже утверждая, будто являются представителями ФСБ. Сообщив потерпевшему, что информация о попытках обмана поступила из МФЦ, они уверяют, что ради сохранности денег человеку необходимо срочно перечислить средства на специально созданный ими счет.