Сегодня, 12:53

В России появилась новая мошенническая схема с налоговыми декларациями

УрБК, Москва, 16.09.2025. МВД выявило новую двухэтапную схему обмана россиян с использование налоговых деклараций. Об этом передает ТАСС.

Злоумышленники связываются с самозанятыми или индивидуальными предпринимателями, представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и заверяют жертву, что в документе допущены ошибки.

Затем мошенники просят сообщить код для решения проблемы. После человеку поступает звонок от «правоохранительных органов» с сообщением о снятии денежных средств со счета и возбуждении уголовного дела. С этого момента аферисты начинают манипулировать жертвой и предлагают выполнять поручения дроппера.

«То, что человек думал, что он помогал правоохранителям, не освободит его от уголовной ответственности», — отмечают в ведомстве.

Сотрудники МВД также добавили, что ФНС не звонят на мобильник и не просят называть СМС-коды.
