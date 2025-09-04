УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Сегодня, 09:20

В России появилась новая мошенническая схема с покупкой ювелирных изделий

УрБК, Москва, 10.09.2025. В России появилась новая мошенническая схема с покупкой ювелирных изделий. Об этом сообщают РИА Новости.

Злоумышленники-«сотрудники» правоохранительных органов связываются с жертвой, под различными предлогами убеждают ее собрать все свои сбережения и приобрести дорогие ювелирные изделия. Затем человека просят принести украшения курьеру, после чего перестают выходить на связь.

Напомним, что мошенники регулярно придумывают новые способы обмана населения. Стало известно, что они начали обходить самозапрет граждан на оформление кредитов через доступ к аккаунту на «Госуслугах».
Вернуться в раздел » ---
Материалы по теме
04.09.2025 Экономист рассказал о мошеннической схеме обхода самозапрета на кредиты

Злоумышленники могут обойти самозапрет граждан на оформление кредитов, если получат доступ к аккаунту на «Госуслугах». ...

04.09.2025 Экономист рассказал о мошеннической схеме обхода самозапрета на кредиты

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Злоумышленники могут обойти самозапрет граждан на оформление кредитов, если получат ...

17.07.2025 В России появилась новая схема мошенничества для обмана абитуриентов

УрБК, Москва, 17.07.2025. В России появилась новая схема мошенничества, нацеленная на обман абитуриентов, которые ...

12.03.2025 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...

07.02.2025 Свердловчан предупредили о новой мошеннической схеме

Злоумышленники начали обманывать граждан с помощью технологии NFC ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (255)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.