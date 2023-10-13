В России появилась новая схема мошенничества для обмана абитуриентов

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными в приемной ЦБ РФ. Об этом ...13.10.2023 В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными
УрБК, Москва, 13.10.2023. В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными ...07.08.2012 Российский студенческий союз уличил УрФУ в фальсификации результатов приемной кампании — 2012
УрБК, Москва, 07.08.2012. Российский студенческий союз заявляет о многочисленных жалобах о зачислении в учебные ...26.07.2010 В 2010 году конкурс на обучение за счет государственного бюджета в УрГУ составляет 7 человек на место
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2010. «Конкурс на бюджетные места в Уральском госуниверситете остался по-прежнему высоким», — ...25.06.2009 Уральский государственный горный университет: Сегодня ни один технический вуз не уверен в стопроцентном приеме абитуриентов и тем более в заполнении всех коммерческих мест
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2009. «Выпускники школ только получили свои аттестаты, поэтому точных данных по поводу ...