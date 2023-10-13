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В России появилась новая схема мошенничества для обмана абитуриентов

УрБК, Москва, 17.07.2025. В России появилась новая схема мошенничества, нацеленная на обман абитуриентов, которые поступают в университет на платной основе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев описывает схему следующим образом: сначала злоумышленники изучают список абитуриентов в тех университетах, где перечень фамилий не скрывается. Затем они связываются с жертвой и предлагают ей заплатить за обучение еще до составления официальных списков зачисления для закрепления места.

Эксперт предупреждает, что оплатить обучение возможно только после подписания договора и по реквизитам кассы учреждения.

Директор по коммуникациям фонда «Народный фронт» «За права заемщиков» Александра Пожарская добавила, что информацию о зачислении стоит проверять исключительно на официальном сайте университета.

«Законное поступление проходит только через конкурс, никаких тайных списков не существует. Не платите посредникам — взятки и договоренности уголовно наказуемы, а мошенники просто скроются с деньгами», — отметила она.
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