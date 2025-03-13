Официальный курс доллара США вырос до 82,85 руб., евро — до 90,83 руб.

УрБК, Москва, 20.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 1,35 руб., до 82,85 руб., евро — на 3,26 руб., до 90,83 руб.