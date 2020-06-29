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В Свердловской области внедряют оплату по QR-коду на межмуниципальных маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области внедряют оплату по QR-коду на межмуниципальных маршрутах. С начала марта система заработает на 35 направлениях, которые связывают Талицу, Каменск-Уральский, Березовский, Дегтярск и Лесной с Екатеринбургом и другими пунктами. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Оплата будет производиться аналогично системе, внедренной недавно в столице Урала: при наведении камеры на QR-код в приложении банка. Для направлений с оплатой по тарифной сетке нужно будет указать требуемую сумму в соответствии с тарифами перевозчика. А на маршрутах с фиксированным тарифом достаточно просто нажать кнопку «Оплатить».

По словам заместителя начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Данилы Засыпкина, новый способ оплаты существенно облегчит жизнь как пассажиров, так и перевозчиков.

Отметим, что внедрение оплаты по QR-коду происходит в рамках стратегии цифровой трансформации отраслей экономики Свердловской области, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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