В Свердловской области внедряют оплату по QR-коду на межмуниципальных маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Делобанк (банковская группа СКБ-банка) подключит оплату по QR-коду клиентам ...20.02.2020 СКБ-банк запустил оплату бензина по QR-коду
Пилотный проект реализован на автозаправках VARTA в Свердловской области ...19.02.2020 В России по инициативе СКБ-банка впервые внедрили систему оплаты бензина по QR-коду
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. В России впервые появилась возможность оплачивать бензин через Систему быстрых платежей ...13.11.2019 Клиентам СКБ-банка доступна оплата по QR-коду на сайте Wildberries
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Клиентам СКБ-банка доступна оплата покупок через QR-код. Представители кредитной ...17.07.2019 Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции ...