В Свердловской области внедряют оплату по QR-коду на межмуниципальных маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Делобанк (банковская группа СКБ-банка) подключит оплату по QR-коду клиентам ...

Клиенты «Битрикс24» смогут принимать моментальные платежи по QR-коду через сервисы Делобанка

Пилотный проект реализован на автозаправках VARTA в Свердловской области ...

СКБ-банк запустил оплату бензина по QR-коду

В России по инициативе СКБ-банка впервые внедрили систему оплаты бензина по QR-коду

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. В России впервые появилась возможность оплачивать бензин через Систему быстрых платежей ...