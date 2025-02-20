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В Екатеринбурге высадят более 5,5 га цветников и благоустроят пять парков

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Екатеринбурге в 2025 году высадят более 5,5 га цветников и благоустроят пять парков. Об этом заявила директор департамента благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова в эфире телекомпании ОТВ, сообщает департамент информполитики города.

По словам Т. Благодатковой, согласно планам по благоустройству и озеленению общественных зон уральской столицы, в текущем году работы запланированы на пяти объектах.

Так, будут завершены работы по благоустройству Преображенского парка, где посеют и выровняют газоны. Продолжится приведение в порядок восточной стороны парка «Уралмаш», которая ранее не благоустраивалась. Здесь разместят зоны для отдыха и спортивные площадки, а также установят освещение и обустроят дорожки. В дендропарке на ул. Первомайской пройдут работы по очистке и восстановлению водоемов. Также начнутся работы по благоустройству в сквере Бориса Рыжего на ул. Титова между ул. Ферганской и ул. Братской и в сквере Первого учителя на ул. Академика Парина в Академическом районе.

На благоустройство общественных пространств предполагается выделить около 300 млн руб. Из них на вторую часть парка «Уралмаш» — 90 млн руб., на первый этап работ в сквере Бориса Рыжего — более 10 млн руб. Помимо этого, в нынешнем году начнется реконструкция парка 50-летия ВЛКСМ. На нее будет выделено около 120 млн руб.

Также будет продолжена работа по озеленению Екатеринбурга в рамках строительства школ, детсадов, дорог и других крупных объектов. На высадку цветников и содержание территорий, включая стрижку живых изгородей и кошение газонов, предусмотрено около 370 млн руб.

Отметим, что всего в городе насчитывается около 185 скверов, парков, бульваров и набережных. Их общая площадь составляет 3,4 млн кв. м. Вдоль улично-дорожной сети расположены 17 млн кв. м объектов озеленения. На каждого горожанина в среднем приходится 15,8 кв. м зеленых насаждений.
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