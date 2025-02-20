В Екатеринбурге высадят более 5,5 га цветников и благоустроят пять парков

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году планируется обустроить 22,3 км сетей уличного освещения с ...28.10.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал старт благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал начало благоустройство парка 50-летия ...04.06.2024 В Екатеринбурге в течение лета озеленят и благоустроят 21 общественное пространство
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Екатеринбурге за летний период будет благоустроено 21 пространство, самыми ...19.03.2024 Более 16 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В голосовании по выбору парков Екатеринбурга, в которых в 2025 году начнутся работы по ...12.03.2013 В 2013 году в Екатеринбурге начнется реконструкция нескольких парков
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. В 2013 году в Екатеринбурге начнется реконструкция нескольких парков, а также ...