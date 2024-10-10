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Почти 40% россиян тратит на онлайн-покупки до 5 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 19.03.2025. 38% россиян тратит на покупки в интернете до 5 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса платежного сервиса ЮKassa и компании RetailCRM, пишет ТАСС.

18% россиян тратят на покупки в сети от 10 до 20 тыс. руб. в месяц, 6% — от 20 до 30 тыс. руб., 3% — от 30 до 40 тыс. руб., 1% — от 40 до 50 тыс. руб., еще 5% — от 50 тыс. руб.

65% совершают покупки с помощью смартфона, 33% — с компьютера или ноутбука, 2% — с планшета.

41% респондентов оплачивают товары с помощью банковских карт, 23% — электронных кошельков и 20% — СБП.
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