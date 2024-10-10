Почти 40% россиян тратит на онлайн-покупки до 5 тыс. рублей в месяц

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В России около 71% процента жителей сделали покупки на маркетплейсах за последний год. Такие данные приводит ВЦИОМ. ...

В России около 71% процента жителей сделали покупки на маркетплейсах за последний год

УрБК, Москва, 10.10.2024. В России около 71% процента жителей сделали покупки на маркетплейсах за последний год. Такие ...

Две трети россиян совершают покупки в сетевых магазинах в целях экономии

Две трети россиян (71%) совершают покупки в торговых сетях в целях экономии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ...

Две трети россиян совершают покупки в сетевых магазинах в целях экономии

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