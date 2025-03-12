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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США снизился до 81,50 руб., евро — до 87,57 руб.

УрБК, Москва, 19.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 2,80 руб., до 81,50 руб., евро — на 3,27 руб., до 87,57 руб.
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