«Уральские авиалинии» реализуют проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных

УрБК, Москва, 06.02.2025. «МегаФон» переходит на российское программное обеспечение (ПО) для хранения и обработки ...29.11.2017 «Уральские авиалинии» подписали соглашение об использовании IT-решений Lufthansa Systems
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. «Уральские авиалинии» подписали долгосрочное соглашение с компанией Lufthansa Systems ...17.11.2015 Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила награду от Oracle за инновационные проекты
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отмечена престижной наградой «За лучший ...09.10.2015 «Уральские авиалинии» перевезут пассажиров отмененных рейсов «Трансаэро»
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла решение выделить специальную квоту мест для ...06.03.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» 7 и 8 марта 2009 года будет поздравлять пассажирок
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2009. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» 7 и 8 марта 2009 года будет поздравлять всех ...