«Уральские авиалинии» реализуют проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» реализует проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных. В качестве замены используемого ранее программного обеспечения будут использованы система управления базами данных (СУБД) Arenadata DB и платформа LuxMS BI. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Партнером компании в подборе оптимального решения и его внедрении выступает команда Т1 Искусственный интеллект (входит в ИТ-холдинг Т1). Переход, подразумевающий замену иностранных ИТ-инструментов, позволит безопасно перенести огромный массив сведений о пассажирах и авиапарке.



До конца 2025 года планируется перенести около 20% от общего объема данных авиакомпании. Новые BI-системы, реализованные на отечественных технологиях, позволят повысить безопасность и операционную эффективность компании.