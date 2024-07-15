«МегаФон» переходит на отечественное ПО для хранения и обработки данных

УрБК, Москва, 06.02.2025. «МегаФон» переходит на российское программное обеспечение (ПО) для хранения и обработки данных. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Данная инициатива реализуется в рамках соглашения с Группой Arenadata. «МегаФон» приобрел лицензии на три ключевых продукта: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts и экосистему сервисов для работы с большими данными ADH. Эти решения полностью заменяют иностранное ПО, ранее используемое оператором, и позволяют эффективно решать задачи хранения и обработки корпоративных данных.



Отмечается, что переход на российское программное обеспечение стал актуальным для многих компаний, учитывая уход иностранных поставщиков с российского рынка.



«Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в «МегаФоне», который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешел в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — сказал директор по управлению корпоративными данными «МегаФона» Сергей Федорченко.