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Вчера, 15:22

«МегаФон» переходит на отечественное ПО для хранения и обработки данных

УрБК, Москва, 06.02.2025. «МегаФон» переходит на российское программное обеспечение (ПО) для хранения и обработки данных. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Данная инициатива реализуется в рамках соглашения с Группой Arenadata. «МегаФон» приобрел лицензии на три ключевых продукта: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts и экосистему сервисов для работы с большими данными ADH. Эти решения полностью заменяют иностранное ПО, ранее используемое оператором, и позволяют эффективно решать задачи хранения и обработки корпоративных данных.

Отмечается, что переход на российское программное обеспечение стал актуальным для многих компаний, учитывая уход иностранных поставщиков с российского рынка.

«Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в «МегаФоне», который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешел в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — сказал директор по управлению корпоративными данными «МегаФона» Сергей Федорченко.
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