«МегаФон» переходит на отечественное ПО для хранения и обработки данных

УрБК, Москва, 15.07.2024. Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет увеличиваться из-за развития ...14.02.2023 УБРиР импортозаместил 70% софт-систем
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) импортозаместил 70% информационных ...25.07.2019 «МегаФон» презентовал защиту от киберугроз
УрБК, Москва, 25.07.2019. «МегаФон» расширяет набор услуг в сфере защиты от киберугроз и объявляет о запуске новой ...06.04.2012 Олег Бутенко назначен генеральным директором компании MegaLabs (ОАО «МегаФон»)
УрБК, Москва, 06.04.2012. Олег Бутенко назначен генеральным директором компании MegaLabs, дочерней компании ОАО ...29.04.2010 Инвестиции ОАО «МегаФон» в развитие магистральных сетей и укрепление центров обработки данных в 2010 году составят до 4 млрд. рублей
УрБК, Москва, 29.04.2010. Совет директоров первого общероссийского оператора мобильной связи ОАО «МегаФон» утвердил ...