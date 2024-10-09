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Вчера, 16:22

В Екатеринбурге протестируют троллейбус модели «Адмирал»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В Екатеринбурге планируется тестирование низкопольного троллейбуса модели «Адмирал». Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Орлов, в город доставлен один экземпляр данного транспорта.

В Екатеринбурге протестируют троллейбус модели «Адмирал»

После завершения технической подготовки и проведения обучения водителей новый троллейбус начнет обслуживать маршрут № 26.

«В этом году мы планируем закупить для города еще 50 троллейбусов. Поставщик определится по итогам конкурсных процедур», — добавил А. Орлов.

Ранее УрБК писал, что власти Екатеринбурга в последние годы обновили состав городского троллейбусного парка на 50%.

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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