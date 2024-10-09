В Екатеринбурге протестируют троллейбус модели «Адмирал»

Материалы по теме

Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек

Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города ...

Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в ...

Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 ...

Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...

Троллейбусный парк Екатеринбурга начнут обновлять в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе инспекции Орджоникидзевского троллейбусного ...