Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 февраля ...25.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 9%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 17 по 23 ...12.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю вновь выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 ...04.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 27 января ...28.01.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 20 по 26 ...