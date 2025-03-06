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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 10 по 16 марта 2025 года выросла на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом заболеваемость оказалась выше среднего многолетнего уровня на 81,7%.

Всего в регионе было зарегистрировано 54,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (54,6%) заболевших — дети.

По оценке специалистов, в регионе по-прежнему доминируют вирусы гриппа, а также сезонные коронавирусы и риновирусы.
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