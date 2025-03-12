Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.

УрБК, Москва, 12.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2025 года. Курс доллара ...11.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 88,39 руб., евро — до 95,44 руб.
УрБК, Москва, 11.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2025 года. Курс доллара ...07.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 89,57 руб., евро вырос до 96,60 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2025 года. Курс доллара ...05.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 89,24 руб., евро вырос до 93,90 руб.
УрБК, Москва, 05.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...