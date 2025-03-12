Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.

УрБК, Москва, 18.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,26 руб., до 84,31 руб., евро — на 2,76 руб., до 90,84 руб.