В центре Екатеринбурга массово вышли из строя светофоры

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Екатеринбурге до 15 ноября на 13 перекрестках будут установлены новые ...25.12.2019 Сервисы аэропорта Кольцово вышли из строя из-за перебоев в работе интернета
В аэропорту Кольцово произошел технический сбой. Сообщается о выходе из строя компьютеров и эскалаторов. Сотрудники ...15.04.2014 В системе ГЛОНАСС произошел второй за месяц крупный сбой
Восемь спутников системы навигации ГЛОНАСС одновременно вышли из строя на полчаса минувшей ночью. Это уже второй сбой в ...04.12.2012 На улицах Екатеринбурга с введенным односторонним движением появятся новые светофоры и дополнительные знаки
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2012. Для оптимизации дорожного движения на улицах с введенным с 1 декабря текущего года ...03.12.2012 Бездействие мэрии и ГИБДД привело к огромным пробкам в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2012. В центре Екатеринбурга возник очередной транспортный коллапс. Из-за снегопада возникли ...