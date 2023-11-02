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Сегодня, 15:07

В центре Екатеринбурга массово вышли из строя светофоры

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В центре Екатеринбурга отмечаются массовые неполадки в работе светофоров, сообщили УрБК очевидцы.

Отдельные светофоры вышли из строя на улицах Малышева, Белинского и других. В результаты водители, которые выезжают с второстепенных дорог, испытывают серьезные проблемы с движением.

Поломки могут быть связаны с большим количеством осадков, которые выпали в Екатеринбурге в последние сутки.
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