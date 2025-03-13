УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

Продажи новых китайских автомобилей за два месяца снизились на 17%

УрБК, Москва, 17.03.2025. В России за два месяца 2025 года реализовали 91 тыс. новых китайских автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 17%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Также отмечается, что доля автомобилей из Поднебесной на российском рынке за год сократилась с 59,5% до 54,5%.

Лидером по продажам по-прежнему остается Haval, компания реализовала 21,4 тыс. автомобилей. Далее следуют Chery (17,3 тыс.), Geely (11,3 тыс.), Changan и Omoda (9,5 тыс. и 4,4 тыс. шт. соответственно).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2025 Продажи автомобилей УАЗ за год снизились на 37%

УрБК, Москва, 13.03.2025. За первые два месяца 2025 года в России было реализовано 3 тыс. 069 новых автомобилей УАЗ. По ...

05.12.2024 Продажи легковых автомобилей в России в ноябре снизились на 29%

УрБК, Москва, 05.12.2024. По итогам ноября в России реализовали 121,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с ...

07.02.2024 На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%

В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43% в 2023 году. За ...

07.02.2024 На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей ...

20.10.2023 В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход20.02.2025Закон стал ближе к Академическому
Архив новостей
Март 2025 (297)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18