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Свердловская область нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Свердловская область в январе-феврале 2025 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 83,6 млрд руб. Это на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«Отрицательная динамика поступлений обусловлена переходящими платежами с февраля на март 2025 года, так как срок уплаты налогов (сборов) установлен на последний рабочий день месяца (28.02.2025). В аналогичном периоде прошлого года в связи с тем, что последний рабочий день пришелся на 29.02.2024, все платежи зачислены в феврале 2024 года», — говорится в сообщения.

Учитывая переходящие платежи (31,8 млрд руб.), поступления за январь-февраль 2025 года достигли 115,5 млрд руб., что на 10,6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.
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