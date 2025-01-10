Свердловская область нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 10,6%

Свердловская область по итогам 2024 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 821,8 млрд руб., что на 9,1% (68,5 ...10.01.2025 Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Свердловская область по итогам 2024 года перечислила в консолидированный бюджет РФ ...12.12.2024 Свердловская область в январе-ноябре нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 7,5%
Свердловская область в январе-ноябре 2024 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 733 млрд руб. Это на 7,5% ...12.12.2024 Свердловская область в январе-ноябре нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Свердловская область в январе-ноябре 2024 года перечислила в консолидированный бюджет ...12.03.2021 Свердловская область в январе-феврале сократила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 11,4%
Свердловская область в январе-феврале 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 43,2 млрд руб. Это на 11,4%, ...