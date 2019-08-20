Российские банки предложили замораживать средства на счетах получателей при подозрении на мошенничество

Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность блокировки банковских карт при ...

В России предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств

УрБК, Москва 20.08.2019. Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность ...

В России предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств

УрБК, Москва, 05.07.2019. Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы, при котором атаки ...

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

УрБК, Москва, 05.06.2018. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий блокировку банковских карт ...

Госдума разрешила банкам блокировать карты при подозрении на хищение средств

«Одноклассники» запустили сервис денежных переводов

В «Одноклассниках» появилась возможность совершать денежные переводы. Об этом сообщает портал «Лента.ру». Таким ...