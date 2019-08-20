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Российские банки предложили замораживать средства на счетах получателей при подозрении на мошенничество

УрБК, Москва, 14.03.2025. Российские банки предложили замораживать средства на счетах получателей при подозрении на мошенничество. Соответствующее письмо направил Национальный совет финансового рынка Центробанку России, сообщает РБК.

На данный момент, при подозрении на мошенничество допускается только блокировка переводов отправителя. Кредитные организации предлагают при подозрении на мошеннический перевод блокировать на сутки на счете получателя средства от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и на двое суток — средства на сумму более 50 тыс. руб. В случае подтверждения мошеннических действий — средства будут возвращены отправителю.

В случае наличия заявления отправителя о переводе без добровольного согласия банк получателя может заблокировать все средства на счету на 48 часов и установить запрет на закрытие счета и перевод остатков сроком на 30 дней.

Данная инициатива должна помочь увеличить скорость и эффективность возвращения средств жертвам мошенников. Отметим, что по данным ЦБ за 2024 год банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 трлн руб. Ситуация с возвращением средств обстоит не так хорошо: мошенники украли у клиентов банков за счет переводов без согласия 27,5 млрд руб., из которых вернуть удалось только 2,7 млрд руб.
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