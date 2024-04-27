Свердловчанина обвиняют в заключении фиктивных договоров по поставке минерального сырья с ущербом в 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Жителя Полевского обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 9,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, мужчина убеждал своих знакомых регистрировать юридические лица, после чего они предоставляли ему печать и доступ к счетам организаций в банке. Далее обвиняемый в период с января 2019 года по апрель 2022 года заключал от имени этих компаний договоры на поставку минерального сырья (в том числе, галита, мрамора, яшмы, змеевика), зная, что не сможет выполнить обязательства.



Уголовное дело, возбужденное по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба», передано в Полевской городской суд.