УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:58

Свердловчанина обвиняют в заключении фиктивных договоров по поставке минерального сырья с ущербом в 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Жителя Полевского обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 9,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, мужчина убеждал своих знакомых регистрировать юридические лица, после чего они предоставляли ему печать и доступ к счетам организаций в банке. Далее обвиняемый в период с января 2019 года по апрель 2022 года заключал от имени этих компаний договоры на поставку минерального сырья (в том числе, галита, мрамора, яшмы, змеевика), зная, что не сможет выполнить обязательства.

Уголовное дело, возбужденное по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба», передано в Полевской городской суд.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2024 В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге Кировский районный суд признал местного жителя виновным в совершении ...

24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...

09.04.2020 В Екатеринбурге перед судом предстанет адвокат по делу о мошенничестве на 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...

11.11.2019 Жителя Невьянска обвиняют в мошенничестве при получении кредитов на номинальных заемщиков

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанет 48-летний житель Невьянска, которого обвиняют в ...

01.04.2019 В Челябинске директора турфирмы обвиняют в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.04.2019. Челябинская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход17.02.2025Оксана Сидлецкая о перспективах рынка труда в 2025 году
Архив новостей
Март 2025 (266)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18