Свердловчанина обвиняют в заключении фиктивных договоров по поставке минерального сырья с ущербом в 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В Екатеринбурге Кировский районный суд признал местного жителя виновным в совершении ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...09.04.2020 В Екатеринбурге перед судом предстанет адвокат по делу о мошенничестве на 13 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2020. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...11.11.2019 Жителя Невьянска обвиняют в мошенничестве при получении кредитов на номинальных заемщиков
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанет 48-летний житель Невьянска, которого обвиняют в ...01.04.2019 В Челябинске директора турфирмы обвиняют в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 01.04.2019. Челябинская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, ...