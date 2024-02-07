Екатеринбургский центр защиты потребителей с начала года помог более 900 горожанам

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Екатеринбургский центр защиты потребителей с начала 2025 года рассмотрел более 900 обращений граждан, предотвратив ущерб жителям города на сумму 35 млн руб.



Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было получено 700 обращений, сообщает департамент информполитики города.



Чаще всего обращения касаются некачественной бытовой техники, мебели, обуви, одежды, ремонта и навязанных финансовых услуг.



Отмечается, что центр оказывает юридическую помощь, взаимодействует с надзорными органами и проводит просветительские мероприятия.