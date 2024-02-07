Екатеринбургский центр защиты потребителей с начала года помог более 900 горожанам

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Сотрудники Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей (МБУ «Центр ...27.02.2020 Жители Екатеринбурга чаще всего жалуются на качество телефонов, компьютеров и бытовой техники
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. С начала 2020 года в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей поступило ...11.02.2019 Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей рассмотрел за 2018 год более 5 тыс. обращений
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр ...15.03.2016 В Екатеринбурге за 2015 год в центр защиты прав потребителей обратилось более 4,5 тыс. горожан
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2016. По итогам 2015 года в Екатеринбургский центр защиты потребителей обратилось более 4,5 ...04.02.2013 В 2012 году более 4 тыс. жителей Екатеринбурга пострадали от нарушений прав потребителей
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2013. Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей за 2012 год оказал правовую ...