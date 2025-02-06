В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки супругу должника

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Судебные приставы привлекли к административной ответственности ООО ПКО «КЭФ» за нарушение закона о взыскании долгов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Компания звонила мужчине из Екатеринбурга с требованиями погасить задолженность по микрозайму, взятому его женой, несмотря на его неоднократные просьбы исключить его номер из базы данных.



Расследование показало, что компания нарушила нормы законодательства, превысив допустимое количество звонков и взаимодействуя с гражданином без его письменного согласия. В результате ООО ПКО «КЭФ» был назначен штраф в размере 100 тыс. руб., который уже уплачен.