В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки супругу должника

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице ...03.02.2025 Свердловское УФАС оштрафовало компанию «Биг Дата» за навязчивые рекламные звонки
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. УФАС России по Свердловской области оштрафовала компанию «Биг Дата» за навязчивые ...15.01.2025 В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. ...18.12.2024 В Екатеринбурге оштрафовали банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовал банк на 100 тыс. рублей за навязчивые ...26.01.2024 В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные ...