В Екатеринбурге микрокредитную компанию оштрафовали за 156 звонков клиентке с требованием погасить долг

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице Заречного с требованием погасить задолженность по микрозайму.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России, данная микрокредитная организация за два месяца совершила 156 звонков на номер телефона своего клиента. Это нарушает федеральный закон №230-ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.



Отмечается, что назначенный штраф был погашен в полном объеме.