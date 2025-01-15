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Вчера, 12:08

В Екатеринбурге микрокредитную компанию оштрафовали за 156 звонков клиентке с требованием погасить долг

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице Заречного с требованием погасить задолженность по микрозайму.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России, данная микрокредитная организация за два месяца совершила 156 звонков на номер телефона своего клиента. Это нарушает федеральный закон №230-ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Отмечается, что назначенный штраф был погашен в полном объеме.
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