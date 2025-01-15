В Екатеринбурге микрокредитную компанию оштрафовали за 156 звонков клиентке с требованием погасить долг

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. ...18.12.2024 В Екатеринбурге оштрафовали банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовал банк на 100 тыс. рублей за навязчивые ...11.07.2024 Свердловские приставы оштрафовали микрофинансовую организацию «МКБ» за навязчивые sms с требованием погасить долг по кредиту
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Судебные приставы Свердловской области оштрафовали микрофинансовую организацию ПАО ...26.06.2024 Микрофинансовая организация «Платиза.ру» оштрафована за навязчивые телефонные звонки должнице из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Микрокредитная организация (МКК) «Платиза.ру» выплатила штраф в размере 50 тыс. руб. за ...26.01.2024 В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные ...