В Екатеринбурге к 2029 году построят новую филармонию за 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Свердловской области планируется построить новую атомную электростанцию. Возведение АЭС ...03.07.2024 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют детский сад и построят новый корпус школы № 165 на 600 учеников
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) для школы № 165 в Пионерском ...26.04.2024 На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...26.04.2018 Здание филиала Уральского колледжа строительства выставлено на торги за 14 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион на продажу здания Карпинского ...09.11.2016 Аукцион по продаже здания заброшенной больницы скорой помощи в Екатеринбурге перенесен на декабрь
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. Аукцион по продаже здания заброшенной клинической больницы скорой помощи на 8 Марта, ...