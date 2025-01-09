УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:49

В Екатеринбурге к 2029 году построят новую филармонию за 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В Екатеринбурге к 2029 году построят новый концертный зал филармонии за 15 млрд руб. Такая начальная цена установлена на аукционе, объявленном Министерством государственных закупок Свердловской области, сообщает «Интерфакс».

Новое здание планируется построить рядом с уже существующей филармонией. Согласно проекту, в нем будет восемь этажей. Общая площадь здания составит около 30 тыс. кв. м. Планируется обустроить большой зал вместимостью от 1,2 до 1,5 тыс. зрителей и малый зал вместимостью не менее 250 зрителей.

Прием заявок на аукцион продлится до 28 марта, а итоги будут подведены 1 апреля. Завершение строительства планируется к 29 декабря 2028 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.01.2025 В Свердловской области построят новую атомную электростанцию

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Свердловской области планируется построить новую атомную электростанцию. Возведение АЭС ...

03.07.2024 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют детский сад и построят новый корпус школы № 165 на 600 учеников

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) для школы № 165 в Пионерском ...

26.04.2024 На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...

26.04.2018 Здание филиала Уральского колледжа строительства выставлено на торги за 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион на продажу здания Карпинского ...

09.11.2016 Аукцион по продаже здания заброшенной больницы скорой помощи в Екатеринбурге перенесен на декабрь

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. Аукцион по продаже здания заброшенной клинической больницы скорой помощи на 8 Марта, ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход
Архив новостей
Март 2025 (234)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18