В Екатеринбурге к 2029 году построят новую филармонию за 15 млрд рублей

В Свердловской области построят новую атомную электростанцию

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют детский сад и построят новый корпус школы № 165 на 600 учеников

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) для школы № 165 в Пионерском ...