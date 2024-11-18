ММК стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» за внедрение цифровых решений в области безопасности производства

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил в доменном цехе систему ...24.09.2024 ММК стал лауреатом премии «Твердые знаки» в номинации «Время возможностей»
УрБК, Магнитогорск, 24.09.2024. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в третий раз стал лауреатом премии ...28.11.2019 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 28.11.2019. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...22.11.2018 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор ...21.11.2017 ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...