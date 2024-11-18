УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:25

ММК стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» за внедрение цифровых решений в области безопасности производства

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» за внедрение цифровых решений в области безопасности производства, получив статус «Партнер национальных проектов», сообщает Управление информации и общественных связей компании.

Премия «Наш вклад» оценивает участие бизнеса и НКО в достижении целей национального развития России. Проект ММК «Система предотвращения нахождения персонала в опасных зонах на базе искусственного интеллекта» победил в номинации «Крупный бизнес. Регион». Данное цифровое решение направлено на снижение травматизма на предприятии, стремясь достичь нулевого показателя.

В прошлом году система на базе ИИ была внедрена в доменном цехе, а ранее — в коксовом. Она обеспечивает круглосуточное наблюдение в производственных помещениях, подавая предупредительный сигнал на персональное устройство работника при приближении к опасной зоне, а также фиксирует все внештатные события для последующего анализа и проработки рисков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2024 ММК внедрил в доменном цехе систему безопасности на базе ИИ

УрБК, Магнитогорск, 18.11.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил в доменном цехе систему ...

24.09.2024 ММК стал лауреатом премии «Твердые знаки» в номинации «Время возможностей»

УрБК, Магнитогорск, 24.09.2024. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в третий раз стал лауреатом премии ...

28.11.2019 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»

УрБК, Магнитогорск, 28.11.2019. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...

22.11.2018 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор ...

21.11.2017 ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход
Архив новостей
Март 2025 (234)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18