ММК стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» за внедрение цифровых решений в области безопасности производства

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии «Наш вклад» за внедрение цифровых решений в области безопасности производства, получив статус «Партнер национальных проектов», сообщает Управление информации и общественных связей компании.



Премия «Наш вклад» оценивает участие бизнеса и НКО в достижении целей национального развития России. Проект ММК «Система предотвращения нахождения персонала в опасных зонах на базе искусственного интеллекта» победил в номинации «Крупный бизнес. Регион». Данное цифровое решение направлено на снижение травматизма на предприятии, стремясь достичь нулевого показателя.



В прошлом году система на базе ИИ была внедрена в доменном цехе, а ранее — в коксовом. Она обеспечивает круглосуточное наблюдение в производственных помещениях, подавая предупредительный сигнал на персональное устройство работника при приближении к опасной зоне, а также фиксирует все внештатные события для последующего анализа и проработки рисков.