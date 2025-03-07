Официальный курс доллара США вырос до 86,62 руб., евро — до 93,97 руб.

УрБК, Москва, 13.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 5 коп., до 86,62 руб., евро — на 31 коп., до 93,97 руб.