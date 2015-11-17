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«Уральские авиалинии» исполнили мечту воспитанника детского дома о полете в Москву

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. «Уральские авиалинии» в рамках инициативы губернатора Евгения Куйвашева «Твои мечты исполнятся» организовали путешествие в Москву для воспитанника Серовского детдома Артема, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Артем никогда не покидал свой город дальше, чем на 100 км. Мы были приятно удивлены, как тщательно организовано путешествие. Нам оставалось только наслаждаться. Везде нас ждал теплый прием: в Екатеринбурге и Москве, на ВДНХ и в парке развлечений, в аэропорту, на борту самолета и даже в гостинице. Все было сделано с искренней заботой. Поездка была одновременно познавательной и веселой», — заявила директор центра помощи семьи и детям Серова Оксана Калугина.

Авиаперевозчик предоставил билеты и места у иллюминатора, а также подарил мальчику фирменный дорожный набор. Летел Артем в сопровождении директора детского дома. В Москве гости посетили достопримечательности и побывали в самом большом парке развлечений в России — «Остров мечты».

Отметим, что за прошлый год в рамках инициативы «Твои мечты исполнятся» были осуществлены желания более 2,5 тыс. детей из детских домов и реабилитационных учреждений Свердловской области.
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