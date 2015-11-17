«Уральские авиалинии» исполнили мечту воспитанника детского дома о полете в Москву

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отмечена престижной наградой «За лучший ...03.03.2015 «Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов на рейсы по маршруту Иркутск — Москва
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет распродажу билетов на рейсы из Иркутска в ...25.07.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличило частоту полетов рейса Челябинск — Симферополь
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла дополнительную частоту на популярном ...26.06.2014 Владельцы карт «Крылья» получат дополнительные бонусы от ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Весь июль, отправляясь по делам в Москву из Челябинска или обратно, владельцы карт ...09.08.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит спецтариф на рейсы из Екатеринбурга в Москву
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2013. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новый специальный тариф на рейсы из ...