«Атомстройкомплекс» разрабатывает проект создания центра среднего профессионального образования на 50 тыс. учащихся

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Корпорация «Атомстройкомплекс» разрабатывает проект создания центра современного среднего профессионального образования, рассчитанного на 50 тыс. учащихся. Новый комплекс планируется разместить в Кировском районе, на территории, где ранее рассматривалась возможность строительства кампуса Уральского федерального университета. Сейчас участок, находящийся в государственной собственности, не используется по назначению.



Как рассказал на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей заместитель директора корпорации Александр Копылов, корпорация «Атомстройкомплекс» имеет опыт реализации концессионных проектов в области создания и совместной эксплуатации учебных заведений совместно с министерством образования Свердловской области. Две пилотные школы, построенные в рамках концессии, уже работают в Екатеринбурге. И этот опыт может быть применен при создании кластера среднего профессионального образования.



Проект с рабочим названием «МАРС» подразумевает создание крупнейшего в России центра среднего профессионального образования, в которым востребованным рабочим специальностям обучались бы одновременно до 50 тыс. человек. Комплекс будет включать учебные корпуса, учебно-производственную базу, центр спортивной и военно-патриотической подготовки, общежития для учащихся на 30 тысяч мест, жилье для преподавателей, всю необходимую поддерживающую инфраструктуру — от заведения общественного питания до транспорта и сферы досуга, а также поликлинику, школу и детский сад. Фактически рядом с Екатеринбургом планируется построить студенческий город.



«Мы, как и многие наши коллеги по Союзу промышленников и предпринимателей, сталкиваемся с проблемой нехватки профессиональных рабочих кадров. На наш взгляд, создание единого центра подготовки таких кадров, который мог бы привлекать учащихся и педагогов со всего большого уральского региона, могло бы хотя бы частично решить эту проблему. Сейчас мы прорабатываем эту концепцию. Пока она находится на стадии разработки», — рассказал Александр Копылов.



Также на территории учебного центра предусмотрено создание технопарка, где молодые специалисты смогут воплощать на практике полученные знания.



Как отметил Александр Копылов, рассматривается вариант, при котором он будет реализован без прямого государственного финансирования. Средства будут поступать за счет выполнения государственного образовательного заказа и за счет обучения платных студентов. Срок окупаемости проекта составит порядка 30 лет.