Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Материалы по теме

В России начали эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков

УрБК, Москва, 10.06.2024. Правительство РФ начало второй этап эксперимента по маркировке электроники. До 31 августа ...

В России введут цифровую маркировку пива

УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал маркировку медицинских изделий

УрБК, Москва, 11.01.2021. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о запуске эксперимента по маркировке медицинских изделий. ...

Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки

УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...

Минпромторг РФ предлагает ввести маркировку продуктов питания

УрБК, Москва, 05.04.2018. Минпромторг РФ в конце марта направил в правительство письмо с перечнем товаров, которые ...