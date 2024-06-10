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Сегодня, 15:32

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

УрБК, Москва, 12.03.2025. Минпромторг РФ предложил ввести с сентября 2025 года обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков, а также некоторых других видов радиоэлектроники, сообщает «Прайм» со ссылкой на проект постановления, который подготовило ведомство.

Среди продукции, подлежащей маркировке, также значатся выпрямители, преобразователи статические, штепсели и розетки, печатные платы, некоторые виды светотехнической продукции.

Постановление, утверждающее правила маркировки, может вступить в силу с 1 сентября, а нанесение средств идентификации предполагается с 1 декабря 2025 года.
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