Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

УрБК, Москва, 10.06.2024. Правительство РФ начало второй этап эксперимента по маркировке электроники. До 31 августа ...27.07.2022 В России введут цифровую маркировку пива
УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...11.01.2021 Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал маркировку медицинских изделий
УрБК, Москва, 11.01.2021. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о запуске эксперимента по маркировке медицинских изделий. ...17.01.2020 Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки
УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...05.04.2018 Минпромторг РФ предлагает ввести маркировку продуктов питания
УрБК, Москва, 05.04.2018. Минпромторг РФ в конце марта направил в правительство письмо с перечнем товаров, которые ...