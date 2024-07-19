Свердловские власти объявили конкурс на реконструкцию ЕКАД по концессионному соглашению

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УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области дорожные рабочие с опережением сроков закончат расширение ...

На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...

На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...

На строительство и реконструкцию ЕКАД в 2019 году будет направлено дополнительно 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2019. На строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выделят ...

Строительство Южного полукольца ЕКАД завершится в 2018 году

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2014. Строительство Южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги завершится в 2018 ...