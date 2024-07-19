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Свердловские власти объявили конкурс на реконструкцию ЕКАД по концессионному соглашению

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Заявки на конкурс принимаются до 21 апреля. По его итогам будет заключено концессионное соглашение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «ГИС Торги».

С предложением о заключении концессии выступила «Уральская специальная проектная компания» (УСПК). Согласно ее плану, общая стоимость реконструкции составит 121 млрд руб., в том числе, строительных работ — 121 млрд руб. Сама компания собирается инвестировать 54,2 млрд руб. Работы планируется провести в восемь этапов. Предполагается расширить дорогу до шести полос, а также обновить около 20 развязок и несколько мостов.

Отметим, что в 2025 году планируется начать расширение северного полукольца ЕКАД в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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