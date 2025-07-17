На расширение северного полукольца ЕКАД выделят дополнительно 170 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Финансирование работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой ...17.04.2025 Денис Паслер сообщил о планах по строительству новых кольцевых автодорог вокруг Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о перспективах строительства ...12.03.2025 Свердловские власти объявили конкурс на реконструкцию ЕКАД по концессионному соглашению
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию Екатеринбургской ...05.04.2019 На строительство и реконструкцию ЕКАД в 2019 году будет направлено дополнительно 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2019. На строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выделят ...27.06.2014 Строительство Южного полукольца ЕКАД завершится в 2018 году
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2014. Строительство Южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги завершится в 2018 ...