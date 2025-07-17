На расширение северного полукольца ЕКАД выделят дополнительно 170 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2025. В 2025 году на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги направят дополнительно 170 млн рублей. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, с такой инициативой выступил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.



Речь идет о работах, которые ведутся на участке с 10-го километра ЕКАД — сразу после Тюменского тракта.



«В этом году направим дополнительно 170 миллионов рублей на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей. Необходимо создать единую магистраль, отвечающую современным требованиям и обеспечивающую безопасное скоростное движение», — сообщил Денис Паслер в своих соцсетях.



В ходе работ по расширению дороги планируется обустроить съезды к коллективным садам «Прогресс» и «Звездочка». Длина проезда составит около 1 км. В планах - обустроить тротуар, две автобусные остановки, наземный пешеходный переход, путепровод через теплотрассу, а также провести освещение. В рамках первого этапа реконструкции участка ЕКАД, от 10-го до 24-го км, планируется расширение проезжей части до шести полос движения с организацией разделения встречных транспортных потоков.