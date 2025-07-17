УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Сегодня, 14:06

На расширение северного полукольца ЕКАД выделят дополнительно 170 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2025. В 2025 году на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги направят дополнительно 170 млн рублей. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, с такой инициативой выступил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Речь идет о работах, которые ведутся на участке с 10-го километра ЕКАД — сразу после Тюменского тракта.

«В этом году направим дополнительно 170 миллионов рублей на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей. Необходимо создать единую магистраль, отвечающую современным требованиям и обеспечивающую безопасное скоростное движение», — сообщил Денис Паслер в своих соцсетях.

В ходе работ по расширению дороги планируется обустроить съезды к коллективным садам «Прогресс» и «Звездочка». Длина проезда составит около 1 км. В планах - обустроить тротуар, две автобусные остановки, наземный пешеходный переход, путепровод через теплотрассу, а также провести освещение. В рамках первого этапа реконструкции участка ЕКАД, от 10-го до 24-го км, планируется расширение проезжей части до шести полос движения с организацией разделения встречных транспортных потоков.
Вернуться в раздел » ---
Материалы по теме
17.07.2025 Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования на расширение северного полукольца ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Финансирование работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой ...

17.04.2025 Денис Паслер сообщил о планах по строительству новых кольцевых автодорог вокруг Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о перспективах строительства ...

12.03.2025 Свердловские власти объявили конкурс на реконструкцию ЕКАД по концессионному соглашению

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию Екатеринбургской ...

05.04.2019 На строительство и реконструкцию ЕКАД в 2019 году будет направлено дополнительно 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2019. На строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выделят ...

27.06.2014 Строительство Южного полукольца ЕКАД завершится в 2018 году

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2014. Строительство Южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги завершится в 2018 ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (351)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.