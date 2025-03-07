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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США снизился до 86,57 руб., евро — до 93,66 руб.

УрБК, Москва, 12.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,82 руб., до 86,57 руб., евро — на 1,78 руб., до 93,66 руб.
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