Официальный курс доллара США снизился до 86,57 руб., евро — до 93,66 руб.

УрБК, Москва, 12.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,82 руб., до 86,57 руб., евро — на 1,78 руб., до 93,66 руб.