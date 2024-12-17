Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге за год вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге в феврале 2025 года ...17.12.2024 Стоимость аренды жилья в Екатеринбурге в ноябре не изменилась
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Средняя цена одного объекта на рынке долгосрочной аренды жилья Екатеринбурга в ноябре ...01.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...07.07.2022 Аренда квартир в Екатеринбурге за три месяца подешевела на 5%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Средняя цена предложения на рынке долгосрочной аренды жилья Екатеринбурга во II ...13.05.2021 Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за год вырос в 1,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Спрос на рынке долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...