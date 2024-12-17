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Вчера, 18:00

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге за год вырос на 31%

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге в феврале 2025 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

В сегменте студий выбор увеличился на 30%, однокомнатных квартир — на 29%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 37%.

Отметим, что средняя цена одного объекта на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге, по данным сервиса, составляет 32 тыс. руб. в месяц. За последние три месяца этот показатель снизился на 9%.

«Последние два года стали рекордными по количеству выведенных в продажу квадратных метров в новостройках. Часть из этих квартир приобреталась в качестве инвестиций, и сегодня такие лоты выходят на рынок долгосрочной аренды», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.




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